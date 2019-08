C’est une image qui a beaucoup fait réagir. Durant la rencontre entre Manchester City et Tottenham (2-2), Pep Guardiola a eu un accrochage avec son attaquant, Sergio Agüero, au moment de son remplacement. Après le match, l’entraîneur espagnol est revenu sur cet épisode en conférence de presse.

« Sergio croyait que j’étais fâché contre lui pour le but que nous avons concédé. Le but que nous avons concédé était un corner. Il pensait que j’étais en colère contre lui. L’émotion fait partie de notre jeu. Nous avons parlé après et pendant. C’est un gars que j’aime beaucoup », a déclaré le Catalan mettant ainsi fin à la polémique.

