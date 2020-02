Pur produit du centre de formation de Manchester City, Phil Foden (19 ans) devrait encore faire les beaux jours de l’Etihad Stadium pendant un long moment. Avec l’effectif pléthorique dont dispose Pep Guardiola, l’international Espoirs anglais possède un temps de jeu réduit en Premier League (264 minutes jouées en 13 rencontres de Premier League). En Ligue des Champions, le milieu offensif des Citizens a quand même impressionné avec 2 buts et 2 passes décisives en seulement 186 minutes. Alors que des rumeurs de départ filtraient dans la presse au cours du mercato hivernal, le protégé de Pep Guardiola n’a pas bougé et a affirmé son intention de rester au sein du club mancunien à l’avenir au cours d’un entretien accordé à 90min.

« Ce n’est pas comme si je ne jouais jamais. Je compte plus de 50 apparitions avec Manchester City, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Je veux rester aussi longtemps que je pourrai. Guardiola qui dit que je suis le joueur le plus talentueux qu’il ait vu après Lionel Messi au Barça ? Entendre de tels propos me donne beaucoup de confiance et me donne encore plus faim de jouer et de travailler pour lui. Je le respecte beaucoup et il croit en moi, ce qui est une bonne chose », a confié l’Anglais. Phil Foden aura peut-être l’occasion de se montrer sur la scène européenne puisque les doubles champions d’Angleterre en titre affrontent le Real Madrid au Santiago Bernabeu mercredi (21h), pour l’un des chocs des 8es de finale aller de la Ligue des Champions.