Comme la saison dernière, Manchester City doit inverser le score en quart de finale retour de Ligue des champions, face à une écurie de Premier League. Les Spurs de Tottenham parviendront-ils à conserver l’avantage acquis à l’aller (1-0) grâce à Heung-Min Son pour marcher sur les traces de Liverpool, vainqueurs à l’Etihad Stadium au même stade l’an passé ?

Avec l’idée d’inverser le tendance et d’accéder au dernier carré pour la deuxième de son histoire, après 2016, Pep Guardiola aligne un 4-3-3, avec quatre changements par rapport au match aller. Derrière, Kompany remplace Otamendi et Mendy prend la place de Delph. Au milieu, Gundogan est préféré à Fernandinho, alors que devant Mahrez laisse sa place à Bernardo Silva sur l’aile. Pour tenter d’accéder à sa première demi-finale de Ligue des champions, Tottenham s’avance en 4-1-2-1-2, et compte ce soir Victor Wanyama et Lucas Moura dans ses rangs, venus remplacer Harry Winks et Harry Kane.

Les compositions d’équipes :

Manchester City : Ederson ; Walker, Kompany, Laporte, Mendy ; Gundogan, De Bruyne, D.Silva ; B.Silva, Agüero, Sterling

Tottenham : Lloris ; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose ; Wanyama ; Sissoko, Eriksen ; Alli ; Lucas, Son