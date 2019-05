Bruno Fernandes réalise une saison tonitruante avec le Sporting. A 24 ans, l’international portugais vient tout simplement de battre un record incroyable. Il a inscrit 31 buts toutes compétitions confondues, ce qui fait de lui le milieu de terrain le plus prolifique d’Europe. Rien qu’hier, il a marqué un triplé face à Belenenses (victoire 8-1). Forcément, il attire les meilleurs clubs du continent comme l’Atlético de Madrid, Chelsea, Liverpool et Manchester United mais surtout Manchester City et le PSG.

D’après les informations de Sky Sports, ce sont les Citizens qui vont rafler la mise. Sous contrat jusqu’en 2023, l’ancien de l’Udinese devrait rapporter entre 60 M€ et 70 M€ aux Leões. Il viendrait compléter un entrejeu déjà très dense chez le club anglais entre les présences de David Silva, Kevin de Bruyne, Ikay Gündogan, Fernandinho ou encore Phil Foden.