Certainement l’un des meilleurs milieux de Bundesliga cette saison avec le Borussia Mönchengladbach, Denis Zakaria marche sur l’eau. Le Suisse de 23 ans est très régulier dans ses performances et tout naturellement, les meilleurs clubs s’intéressent à lui. D’après Sky Germany, Manchester United, Liverpool, le Borussia Dortmund et l’Atlético de Madrid sont sur les rangs.

Les Red Devils seraient d’ailleurs en bonne posture et aimeraient faire de Denis Zakaria l’héritier de Nemanja Matic au milieu de terrain. L’ancien joueur de la Servette et des Young Boys de Berne a disputé 31 matches cette saison pour 2 buts et 2 passes décisives.