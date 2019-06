La carrière d’entraîneur de Diego Armando Maradona n’aura pas été, jusqu’à présent, à la hauteur de ses talents balle au pied. Âgé de 58 ans, il a plus fait parler de lui pour ses esclandres que pour sa capacité à tirer le meilleur de ses équipes. Passé par les Emirats Arabes Unis (Al Wasl et Al Fujairah), il est actuellement sur le banc du club mexicain des Dorados de Sinaloa, depuis septembre 2018. Mais aurait-il envie de retrouver un club plus prestigieux, lui qui a officié à la tête de la sélection argentine (2008-2010) ?

Interviewé par le magazine FourFourTwo, l’ancien numéro 10 de Naples a carrément postulé pour le poste d’entraîneur de Manchester United, où il se verrait bien succéder à Ole Gunnar Solskjaer. « Je sais qu’ils vendent beaucoup de maillots à travers le monde, mais ils ont besoin de gagner des trophées aussi. Et je peux faire cela pour eux. Si Manchester United a besoin d’un entraîneur, je suis leur homme », a-t-il lancé. Avant de glisser un tacle à Paul Pogba. « J’aimais bien Ander Herrera avec United. Pogba ? Il ne travaille pas assez ». Sera-t-il prix au sérieux par les dirigeants macnuniens ?