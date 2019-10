Interrogé par Marca ce mercredi, Marco Materazzi n’a pas pu échapper à une question sur Zinedine Zidane, en référence à la finale du Mondial 2006 et le célèbre coup de boule. Le défenseur champion du Monde avec l’Italie n’a pas esquivé, félicitant même le coach du Real Madrid.

« Cet incident date beaucoup et, pour ma part, je l’ai oublié et je crois que lui aussi. Ce n’est plus la peine d’en reparler. Je n’ai aucun problème avec Zidane et j’aimerais le féliciter pour tout ce qu’il a réussi ces dernières années comme entraîneur », a confié le Transalpin. Le message est passé.

