Après 12 années de bons et loyaux services au Napoli, Marek Hamšík (32 ans) a cédé aux sirènes chinoises du Dalian Yifang (D1 chinoise) en février dernier. Le milieu offensif voulait tenter un autre défi après une carrière bien remplie en Europe. S’il se sent bien dans l’Empire du Milieu, l’international slovaque (116 sélections, 14 buts) n’exclut pas un retour dans le club du Vésuve dans le futur.

« En Chine, je me sens bien, le championnat se termine bientôt. Une année est déjà passée, je suis habitué à la nouvelle vie. Je ne sais pas si je pourrais encore être utile au Napoli, maintenant. C’était ma décision de partir. Bien sûr, j’y pense de temps en temps, parce que Naples est toujours dans mon cœur, explique Hamšík aux micros de Sport Mediaset. S’ils m’ont demandé de revenir ? C’est difficile de répondre, mais je ne l’exclus pas, même si je suis lié au club chinois par un contrat de trois ans et, par conséquent, je pense rester où je suis. Je suis convaincu que Naples va gagner le scudetto et aller de l’avant en Ligue des champions. Elle (l’équipe napolitaine, ndlr) a toutes les qualités pour surprendre. »

