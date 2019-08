Le Paris Saint-Germain doit composer avec les absences de Kylian Mbappé et Edinson Cavani, tous les deux blessés dimanche lors de la victoire 4 à 0 face au Toulouse Football Club. Thomas Tuchel peut cependant compter sur Eric-Maxim Choupo-Moting et Jesé Rodriguez, deux éléments poussés vers la sortie cet été. Ainsi, Sky Italia révélait ce matin que Mario Mandzukic a été approché.

L’attaquant croate ne sera pas retenu par la Juventus qui cherche à dégraisser en cette fin de mercato. Mais l’ancien joueur du Bayern Munich ne semble pas convaincu par la proposition parisienne. En effet, Sky Italia indique que Mario Mandzukic a refusé l’offre du PSG. Il veut se laisser le temps de la réflexion et ne pas se précipiter en cette fin de mercato. Le joueur serait même prêt à attendre le mois de janvier pour changer d’air. La Chine et Manchester United sont des destinations possibles dans six mois.

