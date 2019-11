Les éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations vont débuter lors de cette trêve internationale. Le Maroc, éliminé en huitième de finale de la dernière CAN, sera confronté à la Mauritanie et le Burundi. Cependant, Vahid Halilhodžić n’a pas sélectionné Amine Harit pour les prochaines rencontres. Et en conférence de presse, le sélectionneur des Lions de l’Atlas n’a pas pris de pincettes lorsqu’il s’agissait d’évoquer le rendement du joueur de Schalke 04.

« Amine Harit a eu une occasion et il a joué. Je ne suis pas satisfait de son rendement technique et de son engagement. Depuis qu’il est là, il n’a encore rien montré. Et quand il ne joue pas il fait tout pour rentrer dans son club. Il ne faut pas faire preuve d’égoïsme. Il faut toujours respecter l’équipe nationale [...] Je regarde tous ses matches avec Schalke, mais il faut montrer aussi en équipe nationale. Aujourd’hui, il ne mérite pas (d’être appelé) », a-t-il avoué.