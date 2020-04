Très présent sur les réseaux sociaux, le nouvel attaquant du FC Barcelone, Martin Braithwaite s’est livré au jeu des questions-réponses sur son compte twitter. Il a notamment expliqué qu’il était le joueur le plus rapide de son équipe et que son meilleur souvenir du FC Barcelone était le but qualificatif d’Andrés Iniesta contre Chelsea en demi-finale de la Ligue des Champions 2009.

Il a également répondu à une question lui suggérant s’il se voyait devenir une légende du club catalan. L’international danois a répondu à l’affirmatif avec un « oui bien sûr ». Le chemin semble encore long pour l’ancien joueur de Toulouse et Bordeaux.