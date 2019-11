Samedi, le Real Madrid va accueillir la Real Sociedad. Une formation où évolue un certain Martin Ødegaard, prêté par les Merengues. Le Norvégien pourrait être de la partie, lui qui était auparavant blessé. C’est ce qu’il a avoué dans l’émission El Larguero. Ses propos sont relayés par AS. « Je me suis entraîné avec l’équipe et je suis bien mieux, alors j’espère pouvoir participer au match. J’ai arrêté de jouer, pas de m’entraîner ». Puis il a évoqué cette rencontre forcément particulière à ses yeux. « C’est un match très spécial pour moi. Mais ça m’est égal si c’est contre Madrid ou contre une autre équipe, ce que je veux c’est jouer ». Ce qu’il fait à la Real Sociedad où il devrait encore évoluer la saison prochaine a priori.

« Oui, c’est le plan. C’est assez clair. Dans le football, on ne sait jamais ce qui va arriver. Mais l’idée est de rester ici deux ans (...) Je me sens très bien ici. Je me sens chez moi. Il a été très facile de venir ici. Je suis très heureux. C’est une ville très jolie. ». Ensuite, il espère réaliser son rêve et retrouver le Real Madrid. « Oui, c’est mon but de réussir au Real Madrid. C’est pourquoi j’ai signé à Madrid. Mais maintenant je suis très heureux ici. Je ne suis pas pressé. Si je joue dans deux ou cinq ans à Madrid, peu importe. Le temps n’a pas d’importance pour moi. Mais un jour clair, je veux jouer à Madrid ».