Véritable taulier à Toulouse depuis 2018, Max-Alain Gradel (31 ans) aimerait voir un peu plus haut. Et pourquoi pas au Paris Saint-Germain ? Avec une pointe d’humour, l’international ivoirien (70 sélections, 12 buts) a expliqué sur le plateau du Canal football Club qu’il prendrait beaucoup de plaisir de jouer avec les stars parisiennes.

« Je ne dis pas que j’ai le niveau pour être titulaire au PSG mais si on me donne la chance d’évoluer au PSG, sur le terrain avec ces joueurs-là, je vais me régaler ! Jouer au PSG, ça doit être le régal tout le temps, explique l’attaquant sur Canal+. Ce sont des joueurs hors normes, de classe mondiale. »