Prêté par la Roma à Grenade, Maxime Gonalons (30 ans) revient en Espagne où il a déjà été prêté la saison passée, au Séville FC. Le milieu de terrain international (8 sélections) rejoint un club qui aura besoin de son expérience car les Andalous sont promus en Liga cette saison. Lors de sa conférence de presse de présentation, le Français a expliqué les raisons de son choix, alors qu’il a été cité dans des clubs plus renommés.

« J’ai eu beaucoup d‘offres de clubs durant le mercato. Quand est arrivée Grenade, l’importance que voulait me donner le club, j’ai réfléchi. En plus connaissant la Liga, je me suis dit que c’était peut-être le club qui me fallait pour continuer à avancer, à progresser. Venir ici aujourd’hui et signer dans ce club, c’est vraiment une bonne chose pour moi, ma famille et je vais tout faire pour amener avec moi mon expérience, ce que je sais faire sur le terrain et en dehors. J’ai été capitaine par le passé. J’ai eu de l’importance notamment dans un club qui est Lyon, et je vais tout faire pour amener ça ici. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10