Régulièrement titulaire à l’OM depuis la venue d’André Villas-Boas, Maxime Lopez (21 ans) vit un début de saison satisfaisant (10 titularisations en 11 matches).Le minot formé au club voudrait d’ailleurs prolonger l’aventure quelques années de plus comme il l’affirme à RMC ce vendredi soir mais le milieu de terrain n’a toujours pas reçu de proposition et a encore moins entamé des discussions avec son club. Il est pourtant lié à l’OM jusqu’en 2021. Le temps commence à presser.

« Je me sens très bien. Je suis à la maison. J’ai envie de prolonger pour m’inscrire encore un peu plus dans la durée. Je suis déjà là depuis pas mal de temps, mais j’ai envie de continuer à vivre des émotions encore plus fortes. Peut-être jouer la Ligue des champions à Marseille, je l’espère. Ce sont des choses comme ça qui font que j’ai envie de rester. Des discussions pour prolonger ? Rien du tout. Absolument rien. Je préfère être honnête, il n’y a pas de discussion pour l’instant. » Voilà un dossier de plus sur le bureau des dirigeants.