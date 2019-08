Coordinateur sportif du PSG depuis sa retraite sportive, Maxwell va quitter son poste pour devenir représentant du club au Brésil. Cette décision n’a rien à voir avec la récente prise de fonction de Leonardo, précise Le Parisien. L’ancien latéral gauche a en réalité des problèmes personnels au Brésil, l’obligeant à rentrer.

Il doit préparer sa défense devant la justice brésilienne. Depuis le dépôt d’une plainte le 27 mars dernier, il est accusé par sa femme, Giulia Nagamine, dont il est séparé, de violences conjugales et de menaces de mort à répétition (en 2012, 2015 et 2018). « Je prouverai mon innocence totale et montrerai que tout ceci est un mensonge », expliquait Maxwell dans un communiqué en juin dernier.

