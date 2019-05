Prêté cette saison au Celtic Glasgow, Timothy Weah (19 ans) a disputé onze matchs et inscrit trois buts en Premiership. Des performances qui lui ont notamment permis de glaner un titre de champion d’Ecosse. Un passage en Ecosse couronné de succès pour l’international américain. Mais ce dernier n’a qu’une seule idée en tête : s’imposer au PSG et gagner la confiance de Thomas Tuchel. Dans un entretien accordé à l’émission Breaking Sport sur RMC Sport 1, le jeune attaquant s’est montré très clair sur ses intentions.

« L’Écosse était une étape. J’espère pouvoir revenir au PSG la saison prochaine et répondre aux attentes qu’auront le club et l’entraîneur envers moi. Mon ambition a toujours été d’être un joueur du PSG. Je suis formé au club et ça a toujours été un rêve. Et c’est encore mon rêve. Avoir le niveau pour évoluer dans une équipe aussi forte avec ces joueurs incroyables, ça reste mon objectif. J’aime ce club, et cela fait quatre ans que j’y suis. Pourquoi pas plus, » a révélé Weah. Reste à savoir si la direction parisienne partagera cet avis...