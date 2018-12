Prêté par la Juventus au Milan AC cette saison, Gonzalo Higuain déçoit en Lombardie. Malgré ses 7 buts et 3 passes décisives en 16 matches toutes compétitions confondues, l’Argentin n’a pas marqué depuis deux mois et son avenir s’inscrit désormais en pointillé chez les Rossoneri. D’autant que son entraîneur, Gennaro Gattuso, commence à perdre patience.

Interrogé en conférence de presse, le technicien italien a piqué son attaquant pour qu’il réagisse. « J’ai parlé avec Higuain et il est le premier à être déçu par cette situation. Nous avons besoin de ses buts, mais nous avons avant tout besoin de son caractère et de son expérience. Il doit être une valeur ajoutée pour l’AC Milan. Il doit guider l’équipe et encourager ses coéquipiers. Il doit apporter quelque chose de plus. » Pipita aura l’occasion de trouver le chemin des filets ce soir, pour le compte de la 16e journée de Serie A, sur la pelouse de Bologne (20h30).