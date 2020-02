Débarqué à l’AC Milan l’été dernier en provenance du Real Madrid pour les cinq prochaines années, Theo Hernández (22 ans) s’est imposé comme un élément majeur du club lombard. En plus d’être un excellent défenseur dans son couloir gauche, le frère de Lucas Hernández n’hésite pas se projeter vers l’avant. A tel point que l’ancien Merengue est actuellement le meilleur buteur de la formation entraînée par Stefano Pioli (6 buts toutes compétitions confondues).

Au cours d’un entretien accordé à L’Equipe et publié ce dimanche dans les colonnes du quotidien sportif, Rafael Leão a été invité à s’exprimer sur le latéral tricolore : « je ne le connaissais pas vraiment, c’est un super joueur, on passe pas mal de temps ensemble car on parle français. C’est le meilleur buteur de l’équipe malgré son poste de latéral, et ça ne m’embête pas que ce soit lui et non moi ». Le Milan avait déboursé 20 millions d’euros lors du précédent mercato estival pour s’attacher les services de Theo Hernández, qui a également délivré 2 passes décisives en 18 rencontres de Serie A cette saison.