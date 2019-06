Theo Hernández (21 ans) ne restera pas au Real Madrid, comme nous vous l’avions révélé en avril, et l’option italienne semble prendre de plus en plus de poids dans la tête du latéral gauche, approché par l’AC Milan.

Après avoir rencontré Paolo Maldini, actuel directeur technique, à l’occasion de son séjour à Ibiza, le natif de Marseille est reparti convaincu par le projet des Rossoneri. Désormais, le récent cinquième de Serie A se tourne vers son club madrilène, avec qui il vient d’engager des discussions autour d’un prêt avec option d’achat selon Sky Sport.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10