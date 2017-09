Dans son édition du jour, le quotidien Sport révèle que Mino Raiola se trouvait à Barcelone et plus précisément à La Ciutat Esportiva Joan Gamper. Sa présence n’aurait rien d’anodin. En effet, le sulfureux agent a assisté à la rencontre amicale entre les jeunes du FC Barcelone et Saint Gabriel.

Raiola s’est déplacé spécialement pour rencontre l’une des pépites de la Masia, un certain Xavi Simons (14 ans). Le jeune garçon est considéré en Catalogne comme un futur crack. Ce dernier est encore représenté par son père, mais la situation pourrait bientôt évoluer. Ainsi, Raiola songerait fortement à gérer les intérêts de Simons à l’avenir. Ce qui ressemble fort à une nouvelle belle prise...