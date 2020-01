Nicolas Benezet (28 ans) va rester aux États-Unis. Prêté ces derniers mois par Guingamp à Toronto, en MLS, le milieu offensif français estimait s’être fait berner par la franchise canadienne, qui n’avait pas souhaité lever son option d’achat. Alors qu’il était en discussions avec trois clubs du championnat américain, l’ancien joueur de Caen ou encore de Nîmes préférait rejoindre une équipe de la Conférence Ouest afin de ne pas renforcer un rival direct de Toronto. C’est désormais chose faite.

L’Equipe annonce que Nicolas Benezet s’est engagé en faveur des Colorado Rapids (9e de la Conférence Ouest en 2019) pour les deux prochaines saisons (plus une en option). La franchise de Denver versera 500 000€ à Guingamp alors que son contrat s’achevait en juin prochain. Auteur de 3 buts en 13 matches avec Toronto, il touchera un salaire avoisinant les 600 000€ par an dans sa nouvelle franchise, soit trois fois plus qu’avec l’actuel 10e de Ligue 2.