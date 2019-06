Le mercato estival de l’AS Monaco va prendre un accent définitivement montpelliérain. Après une saison très compliquée, les dirigeants du club de la Principauté se tournent vers l’attrayant effectif héraultais, sixième de Ligue 1 lors du dernier exercice.

Séduit par les profils de Benjamin Lecomte (28 ans) et de Ruben Aguilar (26 ans), Monaco vient de trouver un accord autour d’un contrat de cinq ans avec le gardien de but et le latéral d’après les informations de L’Equipe. Toujours selon le quotidien, la cellule de recrutement de l’ASM espère désormais boucler ce double transfert avant la reprise du groupe de Leonardo Jardim, programmée lundi. D’après nos informations, si ces dossiers sont en bonne voie, un accord total n’a pas encore été trouvé à l’heure actuelle.

