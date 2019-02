Arrivé cet hiver à l’AS Monaco, Adrien Silva veut se relancer après avoir peu joué avec Leicester City. Une page qu’il veut tourner comme il l’a expliqué en conférence de presse ce vendredi. « Je pense que ce n’est plus important pour moi maintenant. J’ai tourné cette page. Ce sont des choix et il faut les accepter. Je suis concentré sur une chose positive pour moi, l’AS Monaco ».

Monaco où justement il prend petit à petit ses marques. « C’est très dur de rester pas mal de temps sans jouer. Il n’y a rien de tel, malgré des entraînements à 200%, que le temps de jeu. Je continue à chercher ma meilleure forme. Les choses ont bien commencé. Mais elles vont évoluer. » Il peut notamment compter sur le soutient de Leonardo Jardim. « Comme tous les joueurs pros, on se connaît bien puisqu’on a déjà bossé ensemble. Je pense que s’il m’a voulu dans son groupe c’est parce qu’il connaît ma manière de travailler, ma mentalité. C’est ça qu’il l’a fait venir me chercher. Mais c’est pareil pour moi. C’est un coach qui tout le temps gagner, ça me plaît ».