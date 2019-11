Cet été, le Paris Saint-Germain a quantitativement et qualitativement renforcé son milieu de terrain. En l’espace d’un mercato, Ander Herrera, Idrissa Gueye et Pablo Sarabia sont arrivés dans le club de la capitale française et se sont rapidement adaptés. Pour autant, cela n’empêche pas les Franciliens de prospecter afin de surveiller plusieurs joueurs. Le média russe Sport 24 nous explique que le PSG suivrait Aleksandr Golovin.

Arrivé en Ligue 1 à l’été 2018, auréolé d’une belle Coupe du monde 2018 avec la Russie, il avait alors préféré rejoindre l’AS Monaco alors que des contacts existaient avec la Juventus et surtout Chelsea. Après un exercice 2018-2019 assez décevant et où il a rencontré une acclimatation difficile, le milieu de terrain de 23 ans a su enfin prendre la pleine mesure de son potentiel. Si Monaco reste en rodage, le natif de Kaltan porte le milieu asémiste et compte 2 buts et 2 passes décisives en 10 matches de Ligue 1. Néanmoins, si le Paris Saint-Germain semble apprécier le profil d’Aleksandr Golovin, il ne serait pas à l’heure actuelle dans les premiers choix du club francilien selon le média russe.