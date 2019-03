Arrivé cet été pour un montant avoisinant les 30 M€, Aleksandr Golovin peine à justifier les sommes investies sur lui. Le Russe n’a inscrit qu’un but et délivré deux passes décisives en Ligue 1 cette saison, et ne peut aider Monaco à relever la tête. Malgré les critiques nombreuses à son égard, il l’assure, il compte bien rester à Monaco.

« Partir ? Je n’y ai pas pensé. Je ne pense qu’à l’AS Monaco et à faire le maximum pour le club. Les critiques ? J’essaie de ne pas y faire attention, comme je ne fais pas attention aux louanges des journalistes. Elles n’ont pas eu d’influence sur moi », a ainsi déclaré Aleksandr Golovin dans Monaco-Matin.