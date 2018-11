Monaco joue sa survie européenne ce soir face au Club Bruges. Pour cela, la formation de Thierry Henry devra obtenir un résultat positif face au champion de Belgique en titre. Pour cela, les Asémistes s’articulent en 4-3-3. Diego Benaglio est aligné dans les cages. Djibril Sidibé, Kamil Glik, Jemerson et Antonio Barreca forment la défense tandis que la paire belge composée de Youri Tielemans et Nacer Chadli est située au cœur du jeu avec Youssef Aït Bennasser. Enfin, Sofiane Diop accompagne Moussa Sylla et Radamel Falcao en attaque.

De leur côté, les Belges dirigés par Ivan Leko peuvent compter sur leur solide et prometteur portier américain Ethan Horvath. Benoît Poulain, Brandon Mechele et Stefano Denswil forment un solide trio défensif et peuvent compter sur Clinton Mata et Krepin Diatta pour assurer le rôle de piston. L’entrejeu est composé de Marvelous Nakamba, Mats Rits et Ruud Vormer. Enfin, Wesley et Hans Vanaken sont les deux attaquants du club belge.

Les compositions :

Monaco : Benaglio - Sidibé, Glik, Jemerson, Barreca - Aït Bennasser, Tielemans, Chadli - Sylla, Diop, Falcao

Bruges : Horvath - Poulain, Mechele, Denswil - Mata, Vormer, Nakamba, Rits, Diatta - Wesley, Vanaken