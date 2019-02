Arrivé cet hiver dans un climat plus que précaire à Monaco, Cesc Fabregas n’a jamais caché qu’il venait pour Thierry Henry. Seulement, ce dernier a rapidement été évincé par le club asémiste, un départ que le milieu espagnol évoque sur la Cadena Ser. « Il m’a appelé pour signer à Monaco et je voulais l’aider durant ses débuts comme entraîneur. Il n’est déjà plus avec nous, mais je ne regrette pas ma décision. Il va être un grand entraîneur pour sa manière de travailler », a ainsi déclaré Cesc Fabregas.

Dans la foulée, le champion du monde 2010 a été questionné à propos de sa vie à Monaco et sa situation. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas semblé regretté son choix. « Je suis ici depuis moins d’un mois et nous nous sommes très bien acclimatés. Je suis ravi, c’est très différent de Londres. Les climats sont très barcelonais », a ainsi assuré Cesc Fabregas.