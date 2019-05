Prêté par l’Atlético de Madrid cet hiver, Gelson Martins (24 ans) a alterné le très bon (4 buts et 2 passes décisives) et le plus moyen avec l’AS Monaco. « C’est normal, on a eu de bons matches, d’autres moins bons. Quand l’équipe est bien, moi aussi. Mon objectif, c’est que Monaco reste en L1 », a-t-il lancé ce mercredi en conférence de presse.

L’ailier international portugais (21 sélections) en a également profité pour faire le point sur son avenir. Et s’il n’en a pas trop dit, le Lusitanien a assuré qu’il savait déjà de quoi son mercato serait fait. « Mon avenir est déjà décidé, mais je ne vais pas le dire, il nous reste un match à jouer, il faut rester concentré sur vendredi. On en parlera après le match. Oui (en français), je sais ce que je vais faire », a-t-il lâché. Aux dernières nouvelles, l’ASM était partie pour conserver l’ancien du Sporting CP contre un chèque de 30 M€.