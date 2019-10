L’AS Monaco serait-elle en train de renaître de ses cendres ? Après deux victoires consécutives en Ligue 1 face à Nice et Brest, l’ASM a repris des couleurs. Présent en conférence de presse avant le déplacement à Montpellier samedi, Tiémoué Bakayoko (25 ans) préfère ne pas céder à l’euphorie malgré l’embellie observée.

« Avant tout, par rapport à ce que l’on a vécu ces derniers temps, il faut y aller mollo. Il ne faut pas l’oublier, on a des mauvais résultats dans ce début de saison. On est qu’à deux victoires d’affilée donc les ambitions on les a, mais on ne va pas en parler tout de suite. On va essayer d’enchaîner les victoires, » a commenté Bakayoko.

