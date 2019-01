Depuis hier soir, Thierry Henry n’a plus l’équipe première de l’AS Monaco en charge. L’attaquant reconverti entraîneur n’aura tenu que trois mois à la tête de son club formateur. L’histoire aurait pu être beaucoup plus belle mais rien ne s’est passé comme prévu et le Français a finalement cédé son siège à Leonardo Jardim, qui l’avait perdu au profit du meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. Sur les réseaux sociaux, Henry a tenu à adresser un message aux supporters asémistes.

« C’est avec une grande tristesse que je me sépare de l’AS Monaco. Malgré les difficultés que nous avons rencontrées au cours de cette aventure, j’ai pris énormément de plaisir à occuper ces fonctions dans ce club merveilleux. Depuis le début, ma philosophie et mon ambition m’ont toujours conduit à placer le club au premier plan. Je crois très fort en ces joueurs et dans le fait que l’équipe, avec ses derniers renforts, est désormais parée pour affronter la deuxième partie de saison, enchaîner une série de bons résultats et atteindre son potentiel. Je voudrais remercier particulièrement Vadim Vasilyev et Michael Emenalo qui m’ont offert cette opportunité dans mon club formateur et bien sûr, les fans ainsi que les staffs qui m’ont réservé un accueil chaleureux durant cette période. J’espère sincèrement que mon successeur parviendra à sortir l’équipe de cette situation. Je souhaite à tous le meilleur pour l’avenir, à commencer par un succès à Dijon, puis pourquoi pas une victoire en Coupe pour faire de nous à nouveau un club européen ! #DAGHEMUNEGU »