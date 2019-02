L’éviction de Vadim Vasilyev de l’AS Monaco n’a pas laissé les acteurs du football sans réaction. Ainsi, Kylian Mbappé a été l’un des premiers à saluer l’ex vice-président du club princier. Quelques heures plus tard, c’est au tour de Radamel Falcao.

« Merci Vadim pour votre contribution au club durant toutes ces années. Tous mes voeux pour vos futures activités », a posté El Tigre sur son compte Twitter officiel. Le dirigeant russe appréciera.

https://t.co/sVhTNAxNV1 Thank you Vadim for your contribution to the club during all these years ! All my best wishes for your future activities. /// Gracias Vadim por tu contribución al club durante todos estos años. Mis mejores deseos para tus nuevos proyectos.

— Radamel Falcao (@FALCAO) 15 février 2019