Et si Benjamin Henrichs retrouvait la Bundesliga un an et demi après l’avoir quitté ? En effet, ancien joueur du Bayer Leverkusen, le milieu de terrain âgé de 22 ans est de nouveau dans les petits papiers d’un pensionnaire du championnat allemand. D’après les informations de Kicker, RB Leipzig souhaiterait revenir à la charge pour celui qui évolue avec l’AS Monaco.

Une offensive qui en a appelé d’autres par le passé, mais le club de la Principauté a été clair sur le dossier, il fallait débourser au moins 25 millions d’euros pour voir l’Allemand revenir au pays. Cette fois-ci, la donne pourrait changer puisque ce dernier ne joue pas énormément cette saison (5 matches de Ligue 1 à son actif). L’actuel dauphin du Borussia Mönchengladbach pourrait passer à l’action dès cet hiver.