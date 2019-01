Depuis cet après-midi, un intérêt de l’AS Monaco pour Naldo a été annoncé. Nice-Matin annonçait même que le défenseur brésilien de Schalke 04 était en train de passer sa visite médicale. En Allemagne, un journaliste de Sky Sports relate que l’AS Monaco va payer 1 M€ pour l’avoir en prêt.

Seulement, de son côté, L’Equipe annonce que le défenseur brésilien de 36 ans devrait s’engager avec le club du Rocher dans les prochaines heures et signer un contrat d’un an et demi. Le transfert devrait coûter 2 M€ aux Monégasques selon le média. Passé par le Werder Brême et Wolfsburg, Naldo jouit d’une grande expérience au haut niveau et pourrait être la seconde recrue monégasque. Alors, prêt ou achat immédiat ? Réponse dans les prochaines heures...