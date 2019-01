« On est d’accord avec le joueur et avec Valence. Ça se bloque avec Chelsea qui pense plus à un transfert à l’heure actuelle. Pour le moment le dossier est bloqué », déclarait Vadim Vasilyev au sujet d’une possible arrivée de Michy Batshuayi cet hiver sur le Rocher. Et si les dirigeants londoniens attendent un transfert sec, un autre club de Premier League serait disposé à tenter le coup : Everton.

C’est ce que relate le Daily Star. Chelsea attendrait la bagatelle de 45 M€ pour l’attaquant belge, toujours prêté à Valence, mais dont le club che souhaiterait se débarrasser, et les Toffees seraient intéressés par l’ancien Marseillais. Reste à savoir si le montant attendu par les dirigeants londoniens sera mis sur la table par le 10e de Premier League. Affaire à suivre...