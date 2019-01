L’AS Monaco a frappé fort sur ce mercato hivernal. Englué à la 19e place du classement de Ligue 1, le club de la Principauté avait annoncé vouloir se renforcer qualitativement et quantitativement pour sortir de la zone rouge et éviter une fin de saison à jouer le maintien. Naldo, Ballo-Touré, Fabregas et Vainqueur ont donc déjà débarqué sur le Rocher pour aider Thierry Henry dans sa tache. Mais un autre dossier tient la direction monégasque en haleine. Il s’agit de Michy Batshuayi.

Clairement plus désiré à Valence, où il était prêté par Chelsea depuis le début de la saison, l’attaquant belge âgé de 25 ans est devenu une cible de choix. Très vite, il a accordé sa préférence à l’option monégasque, où il pouvait retrouver plusieurs compatriotes (Tielemans, Chadli) et un entraîneur qu’il a pu fréquenter en sélection. Valence, de son côté, a aussi vite officialisé son intention de mettre fin à son prêt. En conférence de presse, à l’occasion de la présentation des 4 recrues hivernales, le vice-président de l’ASM Vadim Vasilyev a confirmé ces informations. « Oui on est d’accord avec le joueur et avec Valence. »

« Ça se bloque avec Chelsea »

Mais voilà, tout n’est pas réglé. En effet, c’est du côté de Chelsea que les choses ne sont pas aussi simples. « Ça se bloque avec Chelsea qui pense plus à un transfert à l’heure actuelle. Pour le moment le dossier est bloqué », a lâché Vasilyev. Rien n’est donc simple et l’ASM va devoir convaincre la direction de Chelsea de valider un nouveau prêt, qui était l’option souhaitée par Monaco au départ. Malgré les bonnes relations entre les deux clubs, on ne s’oriente donc pas vers une issue rapide, alors que le club de la Principauté cherche à se renforcer offensivement pour épauler, ou remplacer, Radamel Falcao.

Toutefois, Vadim Vasilyev a assuré qu’il était déjà satisfait du mercato réalisé jusqu’ici. « Je pense que nous sommes déjà très contents de notre mercato d’hiver, un attaquant pourrait aider l’équipe, on regarde. On ne va pas faire n’importe quoi mais on va regarder les opportunités. Avec les 4 recrues et le retour des blessés c’est une autre équipe ». Sera-t-elle renforcée par Batshuayi ou par un autre attaquant ? C’est désormais la question principale pour la fin du mercato.