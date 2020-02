Ce lundi, l’AS Monaco a présenté ses recrues en conférence de presse. Oleg Petrov était présent à leurs côtés. Le dirigeant monégasque n’a pas pu échapper aux questions entourant le cas Gelson Martins, qui risque très gros. Ce dernier a été exclu après avoir bousculé à deux reprises l’arbitre. Un pétage de plomb qui n’est pas du tout passé du côté de sa direction.

« Bien sûr que son comportement n’est pas acceptable ni pardonnable. Il aura une sanction sévère de la part du club. Il s’est excusé auprès de l’arbitre et sur les réseaux sociaux après le match. J’ai échangé avec lui. Il en est conscient. C’est une bonne personne, donc ça ne nous laissait pas présager tout cela. Il m’a expliqué qu’il avait eu une semaine difficile. Cela n’excuse rien, mais ça peut expliquer. Il sera sanctionné, ça n’arrivera plus », a prévenu un Oleg Petrov qui ne laissera plus passer de tels agissements.