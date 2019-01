Samedi soir, Strasbourg a humilié Monaco à Louis II (5-1). Après la rencontre, Thierry Henry avait explosé contre l’arbitrage. « Il faut quand même nous expliquer pourquoi la VAR ne marchait pas. Je ne peux pas vous dire, mais c’est quand même bizarre. Je n’ai pas compris, j’essaie de comprendre. Quand je rentre dans les vestiaires, que je revois les images et que je me rends compte qu’il y avait penalty, vous comprenez ma colère », avait-il notamment expliqué.

Et l’AFP nous confirme justement qu’il y a eu un dysfonctionnement lors de la rencontre. « Je vous confirme que l’assistance vidéo a dysfonctionné à partir de la 44e minute et jusqu’à la 68e minute, avec des écrans noirs qui ne transmettaient plus les images », a le patron des arbitres Pascal Garibian à l’agence. Il a tout de même précisé que les entraîneurs et les capitaines des deux équipes ont été mis au courant.