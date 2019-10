À 22 ans, Denis Zakaria est en train de prendre une autre dimension au Borussia Mönchengladbach. Titulaire indiscutable chez les Fohlen, le milieu de terrain participe grandement à l’excellent début de saison de son équipe (1er de Bundesliga après 7 journées). Et ses dirigeants comptent bien en profiter.

En effet, Max Eberl attend pas moins de 50 M€ l’été prochain pour laisser filer sa pépite indique Bild. « Nous sommes extrêmement satisfaits du développement de Denis et planifions avec lui sur le long terme ! Gladbach est et reste un club qui s’appuie sur l’argent des transferts. Bien sûr, s’il y a des offres importantes, nous devrons les étudier », a expliqué le directeur sportif du club. Dortmund, le Bayern, l’Inter Milan, Tottenham et Manchester United sont déjà venus aux renseignements.