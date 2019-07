Alors qu’il avait envie de découvrir la Ligue 1 avant de potentiellement rallier l’étranger, Bryan Mbeumo (19 ans) pourrait changer d’avis. Selon l’Equipe, alors que le milieu de terrain de l’ESTAC est courtisé par Bordeaux, Montpellier ou encore Strasbourg, c’est un club allemand qui tiendrait la corde dans ce dossier.

Le Borussia Mönchengladbach offrirait 8 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international des moins de 20 ans (2 sélections). Celle-ci aurait convaincu les dirigeants troyens et le principal intéressé « n’écarte désormais plus l’idée de partir à l’étranger » et « réfléchit très concrètement à accepter la proposition de Mönchengladbach ».

