Le Mondial U17, qui se disputait au Brésil, s’est terminé dimanche dernier, avec le sacre de la Seleção, emmenée par Gabriel Veron, élu Ballon d’Or adidas de la compétition, ou encore Lazaro et Yan Couto. O Globoesporte révèle que de nombreux observateurs étaient présents en tribunes tout au long du tournoi.

On apprend ainsi que 79 clubs de 18 pays ont demandé des accréditations pour leurs recruteurs. Côté Ligue 1, six écuries étaient représentées : le LOSC, l’AS Monaco, Montpellier, l’OGC Nice, le Paris Saint-Germain et Strasbourg. À noter que l’Espagne et l’Allemagne étaient les pays les plus présents, avec respectivement 13 et 12 clubs représentés.

