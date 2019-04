« Ce que je souhaite, c’est vivre quelque chose dans ma carrière qui va compter. Que ce soit ici, ailleurs en France, à l’étranger, je n’en sais rien. J’ai des objectifs et je suis à un point charnière de ma carrière ». Il y a un peu plus d’un mois, dans les colonnes du Midi Libre, Benjamin Lecomte (28 ans) annonçait en ces termes qu’il serait très attentif aux offres sur le marché cet été. Ce mardi, pour L’Équipe, le portier de Montpellier a confirmé cette tendance, répondant aux bruits de couloir le plaçant dans l’orbite du Paris SG, son adversaire du soir.

« J’en ai conscience. J’arrive à un carrefour, c’est évident. Il ne faut pas que je me trompe. Je peux rester, si on est européens, ça peut m’ouvrir les portes de l’équipe de France. Si on n’est pas européens, ça va être compliqué. Il faut être réaliste. Je sais que ce mercato sera très important pour moi. Après, je ne partirai pas pour partir car je sais ce que j’ai ici (il est sous contrat jusqu’en 2023 à Montpellier). Et je suis concentré à 100 % sur notre fin de saison. Je n’ai pas la tête ailleurs comme j’ai pu l’entendre. Dans la rue, je croise des gens que je ne connais pas qui m’en parlent, on m’annonce partout, mais moi je n’en sais rien. La dernière fois, un vendeur m’a parlé du PSG ! On me parle aussi d’Italie, d’Espagne… Pour l’instant, mes agents ne m’ont remonté aucune information. Après, peut- être que les gens savent ma vie mieux que moi… (rires) En tout cas, je pars du principe que si je ne suis pas au courant, c’est qu’il n’y a rien. Le PSG ? Je suis de là-bas, c’est vrai (Arcueil, Val-de-Marne). Mais tous ces bruits, c’est ultra- faux. Je pense que Paris, en toute honnêteté… Bon, ils ont déjà deux grands gardiens. Et puis, s’ils cherchent quelqu’un, ça leur ressemble plus d’aller chercher une star internationale que de venir me voir (rires) », a-t-il lancé.