Troisième du classement de Ligue 1, Montpellier est l’une des bonnes surprises de ce début de saison. Et comme souvent dans ces cas-là, l’approche du mercato peut représenter un risque si plusieurs joueurs de l’effectif sont courtisés. Mais pour le président du MHSC Laurent Nicollin, pas de départ au programme.

« On a un budget équilibré, on veut jouer le plus haut possible. Donc il n’y aura pas de départ en janvier, sauf si c’est un joueur qui n’est pas dans l’esprit. Pour les arrivées, on est en discussions sur un joueur, voire deux pour équilibrer l’effectif. On a une projection sur janvier et sur juin », a-t-il déclaré dans les colonnes de Midi Libre.