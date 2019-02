Troisième de Premier League à 5 points de Manchester City et de Liverpool, Tottenham reste en embuscade pour le titre. La formation anglaise reste d’ailleurs sur trois succès de rang en championnat. Interrogé par The Telegraph, le milieu de terrain français Moussa Sissoko continue d’envisager une victoire des Spurs.

« Si les gens veulent parler de Liverpool et Manchester City, c’est meilleur pour nous. Pour moi, je préfère ça. Cela veut dire qu’on fait juste notre travail. On va se battre jusqu’à la fin et tout peut encore arriver. Et oui je pense que nous pouvons gagner le championnat, car nous avons une bonne équipe » a lancé l’ancien Toulousain.