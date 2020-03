Bruno Fernandes fait beaucoup de bien à Manchester United depuis son arrivée. Comme souvent, il s’est montré décisif dimanche lors du derby remporté par les siens contre Manchester City (2-0). Un match qui ne lui rappelle cependant pas que du bon. Le Portugais s’est légèrement accroché avec Pep Guardiola pendant la rencontre et a dénoncé le manque de respect de l’entraîneur des Citizens.

En deuxième période, le néo-Mancuinen se trouve à proximité du technicien. Ce dernier tend le ballon de la main au Portugais avant de le lancer volontairement ailleurs. Les deux hommes s’échangent alors quelques mots et Bruno Fernandes lui dit de se taire. « C’est une question de respect. À ce moment-là, les paroles qu’il m’a dites m’ont rendu fou et, sur le terrain, je suis un peu nerveux. Mais je pense qu’à ce moment-là, il ne me respectait pas, alors il ne méritait pas mon respect à ce moment-là sur le terrain », a expliqué le numéro 18 des Red Devils dans des propos rapportés par The Mirror. Tout est dit.