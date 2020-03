Lors du dernier mercato hivernal, Manchester United a dû sortir le chéquier pour recruter Bruno Fernandes, qui évoluait alors au Sporting CP. Les Red Devils ont dépensé 55 M€ (+25 M€ de bonus) pour s’attacher les services du milieu offensif, qui a signé un contrat jusqu’en juin 2025. Et pour ses premiers matches, le joueur de 25 ans a fait fort puisqu’il a été élu joueur du mois de février dans son club.

En cinq rencontres toutes compétitions confondues (deux en Ligue Europa et trois en Premier League), l’international portugais (19 sélections, 2 buts) a trouvé le chemin des filets à deux reprises pour également deux passes décisives. Lundi dernier contre Watford, Bruno Fernandes avait justement livré une belle prestation avec un but et un caviar. Des débuts réussis.