Recruté par Manchester United durant l’été 2015 en échange de 18 M€, Matteo Darmian (28 ans) ne s’est jamais vraiment imposé chez les Red Devils. Lié à la formation mancunienne jusqu’en 2019, le latéral italien ne devrait pas rester très longtemps en Angleterre.

Considéré comme un indésirable par José Mourinho, le Transalpin n’a pas caché lui non plus son envie de plier bagage. « L’Italie me manque. La Juventus est un grand club. Ça fait plaisir de voir que j’intéresse cette équipe. Je ferai le point en temps voulu », a-t-il déclaré à Sky.