Hier après-midi, les joueurs de Manchester United ont sombré sur la pelouse d’Everton, en concédant une lourde défaite 4-0, ce qui leur a fait perdre des points précieux dans la course à la Ligue des champions (les Mancuniens sont 6e, à deux points d’Arsenal, 4e). Surtout, c’est l’attitude des Red Devils qui a déplu hier, avec de nombreux cadres qui n’ont pas semblé impliqués dans la rencontre. Cela n’a pas manqué de faire réagir Gary Neville, l’ancien défenseur de MU (entre 1992 et 2011), aujourd’hui consultant pour Sky Sports : « Il est (Ole Gunnar Solskjær) obligé d’aller voir (les fans) et de leur présenter ses excuses. J’ai souvent dit que pour les clubs ces sept dernières années, si vous avez de la mauvaise herbe dans le jardin, vous devez vous en débarrasser. Il y a quelques semaines, j’ai dit que les fans suivaient José Mourinho au début mais n’en voulaient plus à la fin. Ils ne veulent pas qu’Ole Gunnar Solskjær parte, ils ne vont pas s’en prendre à lui. Ce sont les joueurs qui sont en cause. J’ai regardé Manchester City, que United tente de concurrencer en tête de la Premier League. Bernardo Silva, Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, David Silva. Ce sont des joueurs bien meilleurs que ceux du vestiaire de Manchester United, qui travaillent deux fois plus dur. »

« Everton a couru quatre kilomètres de plus en première période, a poursuivi Neville. Everton ! Et ensuite, vous regardez Liverpool, qui est leur plus grand rival, dont les joueurs meurent à chaque moment sur le terrain. Et honnêtement, c’est embarrassant de regarder jouer certains joueurs de MU. Je suis absolument furieux. Je suis convaincu qu’Ole fera ce qu’il doit faire. Le club le soutiendra évidemment, mais il y a un grand problème et la performance d’aujourd’hui, je dois le dire, était rance. Je n’ai pas besoin de nommer les joueurs, tout le monde sait qui ils sont. Ils sont dans les journaux tous les jours, ils sont sur les réseaux sociaux tous les jours. S’ils ne travaillent pas dur ou s’ils n’ont pas l’attitude pour courir avec ce maillot, alors débarrassez-vous d’eux. Cela ne me dérange pas de prendre des buts ou de perdre des matches, mais vous ne devez pas tomber au-dessous du niveau d’éthique attendu par le club, et ils sont au-dessous. Nous avons eu un petit rebond lorsqu’Ole est entré en fonction et que tout le monde accusait José Mourinho : "Oh, c’est un mauvais entraîneur". José Mourinho est l’un des coaches les plus titrés des 20 dernières années dans le football, c’est un excellent tacticien. Et à la fin, il a perdu toute confiance en ces joueurs. J’imagine que maintenant, plus Ole Gunnar Solskjær regardera ces joueurs, plus il perdra confiance en eux parce qu’ils le laisseront tomber et qu’ils laisseront tomber le club. »