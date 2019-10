Arrivé cet été à Manchester United en provenance de Leicester contre un chèque de 87M€, Harry Maguire (26 ans) symbolise le renouveau voulu par les dirigeants mancuniens. Si le début de saison ne passe pas comme prévu avec une triste 12e place (9 pts) en Premier League, le défenseur demande à être jugé sur le long terme avec les Red Devils.

« Je pense que c’est un projet à long terme, c’est ce qui est essentiel. Dans cinq ou six ans, jugez donc si je réussis ou non dans ce club. Et je crois et suis vraiment confiant que, dans cinq ou six ans, je serai un succès et je suis sûr que nous aurons beaucoup, beaucoup de bons moments ici, espère l’international anglais (22 sélections, 1 but) dans le magazine Inside United. Nous devons continuer à nous améliorer en tant qu’équipe, pas seulement en tant qu’individu. Je pense que si nous progressons en équipe, je réussirai aussi. »

