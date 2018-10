José Mourinho reste un fin communicant et sait adresser quelques messages à ses dirigeants quand le besoin s’en fait ressentir. Ce vendredi, l’entraîneur de Manchester United était présent en conférence de presse, et en a profité pour aborder le cas David De Gea. Le portier espagnol en fin de contrat en juin prochain cristallise l’attention sur son avenir. Et pour le Special One, il est urgent que De Gea soit prolongé au plus vite.

« Je ne suis pas confiant, mais en même temps je n’ai pas peur. Seuls le club, David et son entourage peuvent répondre à cette question. Mon point de vue c’est que tout le monde sait à quel point il est bon, et comme il est important pour Manchester. Si le club veut être le meilleur possible, évidemment qu’il est très important de garder David, » a ainsi commenté Mourinho sur Sky Sports.